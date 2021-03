Un estraneo a bordo: le prime foto del thriller di fantascienza con Toni Collette e Anna Kendrick

News Cinema

Arrivano da Netflix le prime foto di Un estraneo a bordo, claustrofobico thriller ambientato nello spazio, interpretato da Toni Collette e Anna Kendrick e diretto da Joe Penna.

Debutterà su Netflix il 22 aprile, almeno negli USA, un thriller ad altissima tensione ambientato nello spazio e intitolato Un estraneo a bordo (Stowaway). Oggi, proprio dal colosso dello streaming arrivano le prime fotografie, che ci mostrano i protagonisti all'opera. Sono quattro, con quella dell'articolo cinque.

Un estraneo a bordo è diretto da Joe Penna (regista del film di sopravvivenza Arctic, con Mads Mikkelsen) e vede davanti alla macchina da presa Toni Collette, Anna Kendrick, affiancate da Daniel Dae Kim e Shamier Anderson. La vicenda narrata è quella di un equipaggio spaziale diretto su Marte per una missione di due anni. Naturalmente non tutto fila liscio per gli astronauti, che scoprono che a bordo c'è un clandestino e che la sopravvivenza non è assicurata per tre persone, figuriamoci per quattro. Se Toni Collette fa la parte del capitano, Daniel Dae Kim interpreta il biologo del gruppo e Anderson è l'intruso.

Dalle foto di scena di Un estraneo a bordo si capisce che il film è claustrofobico al punto giusto, e per Anna Kendrick ha molto a che vedere con il difficile anno che l'umanità si è trovata a vivere a causa del Covid-19. "La cosa veramente attuale" - ha detto l'attrice - "non è tanto l'isolamento quanto quella parte del cervello che ti permette di risolvere i problemi e che tutti noi abbiamo tenuto fortemente impegnata durante i primi due mesi della pandemia. Quella parte ci ha portato a dirci: ok, come sistemiamo questo? E proprio quando sembrava di aver trovato la soluzione, ovviamente è nato un altro problema fondamentale". Per la Collette, invece, il film "parla soprattutto di comunità, sopravvivenza e sacrificio. Chi non si riconosce in questa cose al momento?".

A questo punto aspettiamo con trepidazione il primo trailer del film.