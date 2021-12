Un eroe: il trailer italiano del film di Asghar Farhadi premiato col Grand Prix a Cannes 2021

News Cinema

Il bellissimo nuovo film di Farhadi, che rappresenterà ufficialmente l'Iran agli Oscar 2022, arriverà in sala il 3 gennaio distribuito da Lucky Red in associazione con 3 Marys Entertainment. Ecco il trailer italiano di Un eroe.

il nuovo film del regista iraniano Asghar Farhadi, quello che ha vinto due volte l'Oscar per il miglior film straniero (non ancora diventato "internazionale") con Una separazione prima e con Il cliente poi, si intitola Un eroe. È il film che ha vinto il Gran Premio Speciale della Giuria al festival di Cannes 2021, nonché quello che rappresenterà ufficialmente l'Iran agli Oscar 2022, affiancando quindi per la corsa alla nomination titoli come È stata la mano di Dio (Italia), La persona peggiore del mondo (Norvegia) e Titane (Francia).

La storia di Un eroe è quella di un uomo gentile e onesto che è finito in prigione a causa di un debito che non è riuscito a ripagare. Durante un permesso di due giorni, dopo aver chiesto invano al suo creditore di ritirare la denuncia in cambio di un piccolo anticipo, questo protagonista di nome Rahim si imbatte in una fortuna insperata: una borsa piena di monete d'oro. Ma, invece che utilizzarle per sanare la sua situazione e riconquistare la libertà, sceglierà piuttosto di trovare chi ha smarrito quel piccolo tesoro, diventando così il beniamino dei media.

"Mi è capitato spesso di leggere nei giornali storie come questa", ha dichiarato Farhadi. "Storie di persone comuni diventate improvvisamente famose per aver compito un gesto altruistico. Queste vicende hanno tutte qualcosa in comune. Il film non trae spunto da uno specifico fatto di cronaca, ma quando l'ho scritto avevo in mente questo genere di storie".

Il risultato è quello di un film tanto limpido e lineare nella lingua cinematografica che utilizza quanto complesso e sfumato dal punto di vista sociale, etico e morale. Il consiglio è quello di non perderlo, possibilmente in sala: e magari, per farvi venire un po' d'acquolina in bocca, oltre a vedere il suo trailer italiano ufficiale qui di seguito, potete anche leggere la recensione di Un eroe scritta da Cannes.

Un eroe debutterà nei cinema italiani il 3 gennaio con Lucky Red in associazione con 3 Marys Entertainment.

Un eroe: il trailer italiano del film di Asghar Farhadi