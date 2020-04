Un drive-in della Florida salva il boxoffice USA

News Cinema

Con un dramma bellico e un film indipendente un cinema all'aperto porta un pugno di dollari all'industria cinematografia

Fino a non molto tempo fa parlavamo spesso, a inizio settimana, degli incassi italiani e anche americani. Poi, con l'arrivo del Coronavirus e la successiva chiusura delle sale cinematografiche, abbiamo steso un velo pietoso sull'argomento. Ora però lo riprendiamo volentieri per raccontarvi che una piccola sala all’aperto in Florida ha in qualche modo salvato il boxoffice USA, o meglio ha portato un piccolo guadagno nelle tasche di chi ha reso possibili due film.

Già la settimana scorsa vi avevamo parlato di un drive-in che proiettava vecchi film e in cui era addirittura possibile ordinare da mangiare. Si trovava e si trova ancora in Texas e il suo esempio è stato seguito da alcuni proprietari di sale. Quello di cui vi raccontiamo oggi si trova ad Ocala e si chiama semplicemente Ocala Drive-In. I due titoli con cui ha deliziato i suoi spettatori nel fine settimana sono Resistance e Swallow. Il primo è un film di guerra, vede nel cast Ed Harris e Jesse Eisenberg e racconta la storia di un gruppo di boy scout ebrei che durante la seconda guerra mondiale collabora con la Resistenza francese per salvare la vita a diecimila orfani. Il secondo, che batte bandiera indipendente, è un thriller psicologico con Haley Bennett e Austin Stowell. Insieme hanno incassato 33.456 dollari, come ci informa via twitter il giornalista Gitesh Pandya. Di Resistance vi facciamo vedere il trailer.

If you are REALLY missing new #boxoffice numbers on Sundays, well I have this for you. The films Resistance

and Swallow from IFC Films are both playing together at 1 US movie theater - Florida's Ocala Drive-in with $6 ticket prices. Estimates for this wknd below: pic.twitter.com/CJxc03E0RI— Gitesh Pandya (@GiteshPandya) April 19, 2020