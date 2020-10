Un divano a Tunisi: esce al cinema la divertente commedia tra psicoanalisi e cultura araba

News Cinema

Presentato alle Giornate degli Autori della Mostra di Venezia, Un divano a Tunisi esce nelle sale cinematografiche italiane.

L'idea che ha dato origine alla storia di Un divano a Tunisi, la sceneggiatrice e regista Manèle Labidi l'ha avuta quando ha detto a sua madre che andava in analisi. Non l'avessa mai fatto! Sua mamma si è scagliata contro di lei, accusandola con questa scelta di voler demolire la sua cultura e la sua famiglia. La pratica psicoanalitica è vista con grande scetticismo In Tunisia, ed è tutt'oggi molto poco diffusa. Manèle Labidi, che con questo film esordisce alla regia di un lungometraggio, ha immaginato cosa potrebbe accadere a una donna se, dopo anni di vita trascorsa a Parigi, decidesse di rientrare nel suo paese per aprire uno studio di psicoterapia.

"Selma decide di esercitare a Tunisi in modo da poter ascoltare gli abitanti della capitale incoraggiandoli ad esprimersi liberamente in un periodo in cui l'intero paese sta scoprendo e sperimentando per la prima volta la libertà di pensiero e di parola" racconta la regista, "vuole portare la sua professionalità in un paese che ha appena vissuto una rivoluzione e sta iniziando ad aprirsi ma soffre di una carenza di psicoanalisti e psicoterapeuti per le classi operaie, ma Selma è tornata nel suo paese anche per fare i conti con il suo passato". La protagonista del film, interpretata da Golshifteh Farahani, crea scompiglio anche nella sua famiglia, con la quale vorrebbe avere un confronto costruttivo. Un divano a Tunisi è stato presentato alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia dove ha vinto il Premio del Pubblico BNL, e da oggi 8 ottobre esce nei cinema italiani grazie a Bim Distribuzione.

