Un David speciale alla set decorator Francesca Lo Schiavo

Se durante la scorsa edizione dei David di Donatello le donne hanno fatto sentire la propria voce attraverso un commovente monologo di Paola Cortellesi, premiata come miglior attrice protagonista, e attraverso il neonato movimento Dissenso Comune, di cui la maggior parte dei partecipanti alla serata sfoggiava orgogliosamente le spillette, quest'anno il femminile viene celebrato grazie a un David Speciale assegnato a Francesca Lo Schiavo, alias la signora Dante Ferretti.

"Francesca Lo Schiavo, tre volte Premio Oscar, è una grande protagonista e un'eccellenza del nostro cinema - ha detto Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano. "Ogni suo lavoro mostra una sorprendente vena artistica affiancata da una profonda conoscenza tecnica: la ricerca e la cura di ogni singolo dettaglio l'hanno portata ad arredare e creare set cinematografici indimenticabili che hanno contribuito a rendere magici e allo stesso tempo assolutamente credibili gli immaginari di alcuni grandi maestri come Martin Scorsese, Tim Burton, Federico Fellini, Franco Zeffirelli, Neil Jordan, Anthony Minghella e Kenneth Branagh. È una grande felicità assegnare il David Speciale a una donna che ha saputo imporre il proprio talento in campo internazionale".

Nata a Roma nel 1948, Francesca Lo Schiavo è una delle più importanti set decorator del mondo. Ha iniziato la propria carriera nel 1981 con La pelle, di Liliana Cavani, e Storie di ordinaria follia, di Marco Ferreri. Insieme al marito Dante Ferretti ha lavorato, come già detto, per Federico Fellini (E la nave va, La voce della Luna), Dino Risi (Dagobert), Franco Brusati (Lo zio indegno) e Franco Zeffirelli (Amleto). E’ passata al cinema europeo con Il nome della Rosa e infine è approdata a Hollywood. Oltreoceano, in particolare, ha collaborato con Tim Burton e Martin Scorsese. Sono stati questi due maestri a portarla ai suoi tre Academy Award, vinti per The Aviator, Sweeny Todd e Hugo Cabret. Francesca Lo Schiavo ha messo il proprio talento a disposizione del regista di Taxi Driver anche per Kundun, Gangs of New York e Silence.

La cerimonia di consegna dei David di Donatello, comunemente definiti gli Oscar italiani, è prevista per il 27 marzo. A condurre la premiazione, che andrà in onda in diretta in prima serata su Rai 1, sarà Carlo Conti. Durante la serata, Dario Argento riceverà un David Speciale, mentre a Tim Burton verrà consegnato il Premio alla carriera - David for Cinematic Excellence 2019.