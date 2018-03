Un cinghiale gigante divora i turisti nel trailer dell'horror Boar

Non ce ne vogliano vegani e animalisti, ma - soprattutto con questa pioggia - poche cose fan venire l'acquolina in bocca più di un bel piatto di pappardelle al cinghiale. E però, parafrasando liberamente una celebre battuta pronunciata da Sam Elliott in Il grande Lebowski, il film dei Coen che da poco ha compiuto vent'anni, a volte sei tu che mangi il cinghiale, altre è il cinghiale che mangia te.

Chiunque abbia esperienza di vita agreste, sa che con i cinghiali c'è poco da scherzare, perché sono bestioni belli grossi e a volte ti corrono dietro, ma possiamo tranquillamente sostenere che nessuno si è trovato mai nei guai come i protagonisti di un film australiano dal titolo Boar, che significa appunto "cinghiale".

Diretto da Chris Sun e interpretato da attori specializzati nell'horror come Bill Moseley, Nathan Jones, John Jarratt, Roger Ward e Steve Bisley, racconta appunto di un gigantesco, mastodontico, diabolico cinghiale gigante affamato di carne, preferibilmente umana. Eccone il trailer:

Per saperne di più, potete visitare la pagina Facebook ufficiale di Boar, che verrà presentato in prima internazionale al Brussels International Fantastic Film Festival.

Quello che ci chiediamo, comunque, è: ma dov'è Obelix, quando abbiamo più bisogno di lui?