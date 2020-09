Un castello in Italia: il film da vedere e commentare insieme venerdì 11 settembre con SimulWatch

News Cinema

Un castello in Italia è il terzo film da regista di Valeria Bruni Tedeschi, presentato in concorso al Festival di Cannes nel 2013. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 11 settembre alle 18.

La visione condivisa di venerdì 11 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è una coproduzione tra Italia e Francia presentata in concorso al Festival di Cannes nel 2013. Un castello in Italia è il titolo della terza regia cinematografica di Valeria Bruni Tedeschi. La regista e co-sceneggiatrice del film è, naturalmente, anche protagonista insieme a Louis Garrel, Filippo Timi, Marisa Borini, Xavier Beauvois, Céline Sallette e André Wilms. Si tratta di una storia che ripercorre quanto vissuto dalla Bruni Tedeschi nel periodo in cui morì suo fratello. "Non è un film strettamente autobiografico, ma certo lo sento molto intimo e personale, ci sono tanti elementi della mia vita e della mia famiglia" spiegava l'attrice a Cannes, "ma anche esperienze che riguardano le classi sociali che conosco, perchè ci sono cresciuta".

L'appuntamento per vedere tutti insieme Un castello in Italia e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 11 settembre alle 18.

In Un castello in Italia, Louise trascorre una vita indolente tra Parigi e Castegneto Po, dove ha una proprietà di famiglia che deve vendere. Ma, soprattutto, ha suo fratello malato e un dolore da gestire insieme alla madre, in un contesto sociale che è quello di una grande famiglia della borghesia industriale italiana. Intanto nella vita di Louise entra Nathan, un nuovo amore.



