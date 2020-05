Un buon trip - Avventure psichedeliche: il trailer del doc Netflix sui viaggi con l'acido di personaggi famosi

News Cinema

Da pochi giorni è disponibile in streaming su Netflix Un buon trip - Avventure psichedeliche, un documentario che - come fa intuire il titolo - racconta i viaggi fatti con lsd, acidi o funghetti da una lunga lista di celebrità, che vanno da Sting a Ben Stiller passando per Nick Kroll, David Cross, Adam Scott, Nick Offerman, Sarah Silverman, Ad-Rock, Rosie Perez ma anche i compianti Carrie Fisher e Anthony Bourdain.

Il film, diretto da Donick Cary, faceva parte della line-up del SXSW 2020, e comprende numerose divertenti sequenze di animazione e interventi del guru della New Age Deepak Chopra.

Questo è il trailer di Un buon trip - Avventure psichedeliche, un film che vi permetterà di fare un curioso viaggio stando comodamente sul vostro divano e si ripromette di allargare, almeno per uno spiraglio, le porte della vostra percezione: