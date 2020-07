Un Bird Box 2 in arrivo su Netflix? Parla l'autore del romanzo originale

News Cinema

Bird Box con Sandra Bullock un anno e mezzo fa è stato uno dei successi di Netflix, dando anche origine a una pericolosa mania. In arrivo un seguito?

Nel Natale del 2018 l'horror thriller fantascientifico Bird Box con Sandra Bullock, diretto da Susanne Bier, fu un originale Netflix dei più visti, al punto da dare persino origine a una pericolosa mania: ora una voce autorevole ci conferma indirettamente la lavorazione di un sequel per Bird Box. Ne ha parlato en passant con Inverse l'autore del romanzo originale (edito in Italia da Piemme), Josh Malerman. Ecco le sue parole precise.

Non posso dire molto, ma posso dire che è in sviluppo. A volte tutta questa segretezza è assurda, ma sono pronto.

Ricordiamo che Bird Box, sulla falsa riga di A Quiet Place, raccontava di un'invasione aliena in cui le creature inducevano gli uomini alla pazzia nel caso s'incrociasse lo sguardo col loro. Unica maniera per sperare di sopravvivere era girare bendati, così come faceva Maloire (Bullock) per proteggere i suoi due figli. Netflix fu costretta a diramare un comunicato per prendere le distanze da un gioco pericoloso condiviso sui social, consistente appunto nell'andarsene in giro bendati, con spiacevoli quanto patetiche conseguenze.