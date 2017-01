Un biopic su Django Reinhardt per aprire il Festival di Berlino 2017

Ad aprire ufficialmente le danze della 67esima edizione del Festival di Berlino, il prossimo 9 di febbraio, sarà un film dal titolo inequivocabile: Django.

No, che avete capito: non c'entrano nulla Quentin Tarantino o Franco Nero. Il Django in questione, qui, è Django Reinhardt, leggendario chitarrista jazz che per gli appassionati di musica ha bisogno di ben poche presentazioni, e che per chi si limita al cinema può essere ricordato come il mito e l'ossessione dell'Emmet Ray di Sean Penn in Accordi e disaccordi di Woody Allen.

Django è diretto dall'esordiente (ma solo nella regia, poiché ha un passato da sceneggiatore e produttore) Etienne Comar, e vede nei panni del chitarrista uno dei migliori attori francesi in circolazione, Reda Kateb. Nel cast, poi, ci sono anche Cécile de France, Alex Brendemühl e Ulrich Brandhoff.

In Concorso al Festival di Berlino 2017, il film racconta di Reinhardt e della sua fuga dalla Parigi occupata dai Nazisti nel 1943: nato da famiglia di etnia sinti, lui e la sua famiglia erano nel mirino delle truppe tedesche nella capitale francese.

"Django Reinhardt è stato uno dei più brillanti pionieri del jazz europeo, e il padre del Gipsy Swing. Il film è un appassionante ritratto di uno dei capitoli della sua vita movimentata, e racconta un importante storia di sopravvivenza. Il pericolo costante, la fuga e le atrocità commesse dalla sua famiglia non hanno mai avuto il potere di farlo smettere di suonare," ha commentato il direttore della Berlinale, Dieter Kosslick.

Una nota per gli appassionati di musica: tutti i brani del film sono stati incisi appositamente dal Rosenberg Trio, un notissimo gruppo jazz olandese.