Un biglietto in due avrà un remake con Will Smith e Kevin Hart

Della commedia del 1987 di John Hughes Un biglietto in due, che era interpretata da Steve Martin e John Candy, verrà fatta una nuova versione con protagonisti Will Smith e Kevin Hart.

La commedia con Steve Martin e John Candy Un biglietto in due avrà un remake, e i due protagonisti saranno interpretati attori famosi, carismatici e straordinari: Will Smith e Kevin Hart. La notizia di un rifacimento di uno dei film migliori di John Hughes preoccupa e insieme rallegra, perché ricreare la magia di un road movie così spassoso e movimentato sembra un'impresa impossibile, tuttavia il cast è talmente promettente che, a meno di non avere una pessima sceneggiatura, il buon risultato sembra assicurato. E poi Will Smith, che tempo fa ci ha molto divertito in Bad Boys for Life, è anche produttore, il che dovrebbe essere garanzia di qualità. Anche Kevin Hart, visto lo scorso anno in Jumanji: The Next Level, dovrebbe dare lustro al film, che ancora non possiede un regista ma ha uno sceneggiatore, anzi una sceneggiatrice: la produttrice Aeysha Carr.

Un biglietto in due raccontava il viaggio da New York a Chicago di due uomini molto diversi fra loro: l'agente di marketing Neal Page (Steve Martin) e il venditore di tendine da doccia Del Griffith (John Candy). La coppia si imbarcava su un volo che veniva deviato e su un treno che subiva un guasto. Divideva inoltre una stanza d'albergo e un'automobile semidistrutta, e veniva perfino derubata. Ancora non sappiamo quale ruolo andrà a Will Smith e quale a Kevin Hart, qualcosa però ci dice che il primo sarà Neal e il secondo Del.