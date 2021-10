Un bambino chiamato Natale: il nuovo trailer sull'origine di Babbo Natale con Maggie Smith

News Cinema

Arriverà su Netflix il 24 novembre Un bambino chiamato Natale, che nel cast secondario ospita Maggie Smith e Jim Broadbent. Il film è un'origin story su Babbo Natale e ci porta in un mondo fantastico.

In leggero rispetto rispetto al periodo vacanziero, debutterà su Netflix un family movie intitolato Un bambino chiamato Natale, che altro non è se non un'origin story dedicata all'omone con la barba che fra il 24 e il 25 dicembre consegna regali viaggiando per il mondo con le sue renne e il suo costume rosso. Ovviamente parliamo di Santa Claus o Babbo Natale, e guai a pensare, dopo aver visto il film, che non esiste.

Il fiore all'occhiello di Un bambino chiamato Natale è indubbiamente la favolosa Maggie Smith, che non solo recita nel film, ma è anche la voce narrante, almeno del trailer nuovo di zecca che oggi vi mostriamo. Dura poco più di un minuto e comincia con la Violet Crawley di Downton Abbey che ci dice: "L'universo è fatto di storie" e poi "Tanto tempo fa nessuno conosceva il Natale". Dopodiché le immagini sono (quasi) tutte per il giovane protagonista del film: Henry Lawfull. Ovviamente non manca una renna.

Del cast secondario di Un bambino chiamato Natale, che arriverà sulla piattaforma streaming il 24 novembre, fanno parte anche Jim Broadbent, Sally Hawkins, Toby Jones e Kristen Wiig, attori talentuosi che rendono indubbiamente interessante e garanzia di qualità il film. La fonte di ispirazione è il romanzo omonimo di Matt Haig e la regia è di Gil Kenan, a cui dobbiamo Monster House, Ember: Il mistero della città di luce e Poltergeist, remake dell’iconico horror del 1982.

Ecco dunque il nuovo trailer di Un bambino chiamato Natale e la sinossi ufficiale:

Un normale bambino di nome Nikolas parte per una straordinaria avventura nell'innevato nord in cerca di suo padre, che è andato alla ricerca del leggendario paese degli Elfi, Elfhelm. Portando con sé una caparbia renna chiamata Blitzen e un fedele topolino domestico, Nikolas va incontro al suo destino in una storia magica, comica e tenera che dimostra che nulla è impossibile.