Un Avengers Campus ai parchi Disneyland per portare nuove attrazioni e più divertimento

News Cinema

I primi a ospitare le nuove aree saranno i parchi di Los Angeles e Parigi.

I supereroi Marvel sono già individuabili da tempo all'interno dei parchi Disneyland, ma alcune aree di divertimento stanno per cambiare faccia. Sapevamo che a un certo punto sarebbero arrivate le attrazioni legate ad Iron Man, Captain America, Thor, Spider-Man e soci e la D23 Expo è stata l'occasione per presentare il lavoro dei designers che illustra come architetti e scenografi immaginano sarà l'Avengers Campus. Così sarà chiamata l'area in questione che debutterà a un certo punto nel 2020 (con graduali step di inaugurazione) sia al parco Disneyland di Anheim a Los Angeles, sia a Disneyland Parigi. Come mostrano i concept art qui sotto, ci saranno attrazioni immersive, negozi/laboratori, spazi per incontrare i supereroi, dormire in hotel tematici e fare molte altre esperienze brandizzate Marvel per sentirsi supereoi dal momento dell'ingresso a fine giornata all'uscita.