Un anno con grandi autori e piacevoli scoperte: le novità al cinema di Lucky Red

News Cinema

Una stagione cinematografica iniziata con performance molto solide di titoli di grandi autori, in attesa di rilanciare nei prossimi mesi con titoli che hanno trionfato a Cannes o che sperano in una selezione a Venezia. Lucky Red ha presentato il listino dei prossimi mesi in occasione di Ciné giornate di cinema.

Lucky Red viene da un'edizione del Festival di Cannes quasi trionfale, pronta per bissare con alcuni titoli che potrebbero essere selezionati a Venezia. In comunue, come da molti anni, l'attenzione per un cinema di qualità, con autrici e autori affermati e in crescita, attraversando le generazioni e i generi.

In occasione delle giornate di cinema Ciné, a Sorrento, la società di distribuzione ha presentato un listino ampio, a partire dall'estate con i brividi horror di Presence, nuovo titolo del geniaccio Steven Soderbergh, passando per una riscoperta di film del passato, classici sempre apprezzati in sala da un pubblico spesso giovane.

Ma non solo, in autunno usciranno in sala i due trionfatori di Cannes, Un semplice incidente di Jafar Panahi e Sentimental Value di Joachim Trier. Ne abbiamo parlato a Riccione, in un'intervista video con Andrea Occhipinti, CEO di Lucky Red.