Un Amore sopra le righe: una clip esclusiva tratta dalla commedia romantica francese

Una storia d'amore fra due scrittori è possibile? Non sarà che uno dei due dovrà sacrificarsi per il successo dell'altro? Sono interrogativi intorno ai quali ruota la storia d'amore lunga una vita fra Victor e Sarah, protagonisti di Un amore sopra le righe (nei cinema italiani dal 15 marzo), esordio alla regia di Nicolas Bedos, poliedrico esponente del mondo dello spettacolo francese: attore, scrittore, conduttore e ora anche regista cinematografico.

Non manca al film molta ironia nel passare anni non sempre facile nel rapporto fra i due, come in questa clip che vi mostriamo in esclusiva, in cui l'affascinante Bedos festeggia il suo compleanno, e si vede irrompere la bella e goffa Sarah, interpretata dalla sua compagna nella vita Doria Tillier.