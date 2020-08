Un amore sopra le righe: l'opera prima di Nicolas Bedos su 45 anni di un grande amore

News Cinema

Interpretato e diretto dall'attore, regista, comico e scrittore Nicolas Bedon e dalla ex compagna Dora Tillier, Un amore sopra le righe racconta 40 anni della vita di una coppia, con dei riferimenti autobiografici alla vita del padre.

La trama di Un amore sopra le righe

In francese Un amore sopra le righe si intitola semplicemente Mr. & Madame Adelman, che è il cognome della protagonista. Bedos interpreta Victor de Richemont, un giovane e ambizioso scrittore, mentre Tillier è Sarah, una studentessa brillante, colta e ironica. I due si incontrano per caso in un locale notturno nel 1971 e quando si conoscono non immaginano minimamente cosa il destino avrà in serbo per loro nella vita e nella carriera. A raccontare quasi mezzo secolo trascorso insieme ad un giornalista è Sarah, nel 2016, che rievoca la storia d'amore con quello che è diventato un famoso scrittore e che è purtroppo morto.

Chi sono i protagonisti di Un amore sopra le righe

Nicolas Bedos è maggiormente conosciuto in Italia dopo l'uscita del suo secondo, premiato film da regista, La belle époque, ma in Francia è da sempre una celebrità. È figlio del noto attore di origine algerina Guy Bedos, interprete di film come Certi piccolissimi peccati e Confetti al pepe, scomparso proprio il 28 maggio 2020 all'età di 85 anni. Nicolas Bedos è nato dalle terze nozze del padre con la sceneggiatrice e scrittrice Joëlle Bercot: suo padre e sua madre sono stati sposati per più di 40 anni e in Un amore sopra le righe ci sono molti riferimenti alla loro relazione. Attore, autore satirico, personalità televisiva, commediografo e ora anche regista, Nicolas ha ricevuto il 29 giugno al festival francese di Cabourg il premio per il suo ultimo film. In quell'occasione ha reso omaggio con commozione al padre. Ad accompagnarlo c'era Doria Tillier, sua compagna all'epoca delle riprese di Un amore sopra le righe. Anche se si sono lasciati ufficialmente il 19 ottobre dello scorso anno, il poliedrico Bedos e l'ex signorina del meteo di Canal + sono rimasti molto uniti. Nell'occasione l'attrice ha dichiarato che anche se la loro storia d'amore è finita, la loro collaborazione artistica, ripetutasi in La belle époque, non è ancora conclusa: “Non mi disturba più il fatto che si parli di Nicolas e di me. Non ho paura che il mio nome venga troppo associato al suo cinema. Non penso in questi termini. Non mi dico che devo per forza girare con altri registi. Non ci sono molti sceneggiatori dotati di altrettanto talento. Dunque non vedo perché dovrei rifiutare uno dei suoi progetti”.