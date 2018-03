Un amore sopra le righe: il 7, 8 e 9 marzo in anteprima in diverse città italiane

Un amore sopra le righe, il film diretto e interpretato da Nicolas Bedos, candidato al César come miglior opera prima, arriva nelle nostre sale giovedì 15 marzo.

Officine UBU, che lo distribuirà nei cinema italiani, lo presenterà in anteprima dal 7 al 9 marzo in diverse città. Ecco le sale dove si potrà acquistare il biglietto per vedere in anteprima questa intensa, appassionante e originale storia d'amore lunga 45 anni : il 7 marzo a UCI PORTA DI ROMA (Roma), UCI LINGOTTO (Torino), UCI ROMAGNA (Savignano sul Rubicone), UCI CAMPI BISENZIO (Firenze), UCI LA FIUMARA (Genova) e UCI BICOCCA (Milano), l'8 marzo a ARISTON (Mantova) e il venerdì 9 marzo a CONCA VERDE (Bergamo).



La trama del film:

Quando Sarah incontra Victor nel 1971, non immagina che diventerà uno dei più importanti scrittori francesi e che passeranno insieme 45 anni pieni di passioni, tradimenti, delusioni e successi. Ma chi è veramente la donna che vive nell'ombra del celebre marito? Il film narra le vicende amorose e i segreti inconfessabili di una coppia molto fuori dal comune, sullo sfondo della storia dell’ultimo mezzo secolo.