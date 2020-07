Un amore e mille matrimoni: la commedia con Sam Clafin alla Ricomincio da capo è arrivata su Netflix

News Cinema

Sam Claflin e Olivia Munn sono protagonisti di una rom-com un po’ fantastica disponibile su Netflix dal 14 luglio e diretta dallo sceneggiatore di Funeral Party Dean Craig.

E’ su Netflix dal 14 luglio, ed è quindi una vera novità, la commedia sentimentale Un amore e mille matrimoni. Prodotta da Notorious Pictures con Tempo Production, è interpretata da Sam Claflin, che delle rom com britanniche è il nuovo giovane re, e da Olivia Munn, che abbiamo visto in X-Men: Apocalypse e nelle serie The Newsroom e Six. La regia è invece di Dean Craig, sceneggiatore del divertentissimo Funeral Party e qui al suo primo lungometraggio. E proprio con The Funeral Party Un amore e mille matrimoni ha in comune il ritmo indiavolato, gli equivoci, le gaffes e un rito religioso che fa da sfondo alle vicende di una coralità. Stavolta, come rivela il titolo, si parla di nozze e ci sono cose e situazioni che si ripetono, un po’ come nello spassoso film con Bill Murray Ricomincio da capo. La fonte di ispirazione, però, è anche la commedia francese del 2012 Se sposti un posto a tavola. All'estero Un amore e mille matrimoni, che per le atmosfere ci fa ripensare anche a Quattro matrimoni e un funerale, è stato molto apprezzato e di questa what if comedy Variety ha scritto: "Sam Claflin ti dà quella sensazione di Hugh Grant degli anni '90 in una commedia romantica accattivante ambientata interamente a un matrimonio, che diventa un disastro romantico crescente - fino a quando non ricomincia da capo”.

Un amore e mille matrimoni è una co-produzione internazionale di Notorious Pictures, è girato interamente a Roma ed è interpretato anche da Eleanor Tomlinson, Joel Fry, Tim Key, Aisling Bea, Jack Farthing, Allan Mustafa e Freida Pinto.

Ecco la sinossi ufficiale del film, seguita dal trailer originale.

Nel giorno del matrimonio di sua sorella, Jack deve destreggiarsi tra un'ex fidanzata arrabbiata, un intruso con un segreto, un sonnifero fuori posto e la ragazza dei suoi sogni. Ma soprattutto deve fare i conti con un ospite invisibile, il Destino, che spostando anche solo il più piccolo dei tasselli è in grado di riscrivere completamente la storia...