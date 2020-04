Un amore e mille matrimoni: il trailer della rom-com di Netflix in stile Ricomincio da capo

News Cinema

Sam Clafin e Olivia Munn sono i protagonisti di questo nuovo Netflix Original che sarà in streaming sulla piattaforma dal 10 aprile.

Il Sam Clafin di Hunger Games e Io prima di te, e la Olivia Munn di film come X-Men: Apocalypse e The Predator, e serie come The Newsroom e Six, sono i protagonisti di una nuova commedia romantica targata Netflix che si intitola Un amore e mille matrimoni. Sarà disponibile sulla piattaforma dal 10 aprile, e quello che vedete qui di seguito è il primo trailer.

Tutta incentrata sugli eventi che circondano un matrimonio, che si ripetono un po' in stile Ricomincio da capo, questa rom-com di Netflix è scritta e diretta dallo sceneggiatore inglese Dean Craig, che qui esordisce alla regia di un lungometraggio. Nel cast, al fianco di Clafin e Munn, ci sono anche Eleanor Tomlinson, Joel Fry, Tim Key, Aisling Bea, Jack Farthing, Allan Mustafa e Freida Pinto.

Questo è il trailer di Un amore e mille matrimoni:





Questa la sinossi ufficiale del film:

In questa innovativa commedia romantica sul potere del caso, versione alternative dello stesso matrimonio di susseguono mentre Jack (Sam Claflin) cerca di far sì che la sua sorellina abbia il giorno delle nozze perfetto. Per farlo, dovrà vedersela con una ex fidanzata arrabbiata, con un ospite non invitato eche ha un segreto, con un sonnifero conservato nel posto sbagliato e con l'inaspettato incontro con la ragazza dei suoi sogni che era fuggita, Dina (Olivia Munn). Se Jack riuscirà nel suo intento, potrebbe andare incontro anche lui a un lieto fine.