Un amore così grande: il poster e il trailer del film con Giuseppe Maggio e Francesca Loy

Abbiamo conosciuto Giuseppe Maggio grazie a Federico Moccia, che lo ha voluto protagonista maschile di Amore 14, trasposizione cinematografica del suo romanzo omonimo pubblicato nel 2008. Anche Leonardo Pieraccioni, nel 2013, si è accorto del talento dell’attore romano, tanto che lo ha incluso nel cast di giovani di Un fantastico via vai. Adesso Maggio si prepara a tornare nelle nostre sale nel melò Un amore così grande, che racconta di una love story ma anche di una grande passione per la lirica, dato che il personaggio principale sogna di diventare un cantante d'opera. L'oggetto del suo amore ha invece il volto di Francesca Loy, alla sua prima prova davanti alla macchina da presa.

Un amore così grande, che uscirà il prossimo 20 settembre, prende il titolo dal celebre brano scritto da Guido Maria Ferilli e Antonella Maggio e interpretato originariamente dal tenore Mario Del Monaco. Come ha spiegato l'autrice del soggetto Francesca Andreoli, il film nasce anche dalla voglia di interessare il pubblico più giovane all'opera lirica, forma d'arte che sta diventando sempre più di nicchia. Non è casuale, quindi, la presenza, seppure solo in un paio di scene, dei ragazzi de Il Volo, vincitori del Festival di Sanremo nel 2015.

Distribuito da Medusa Film, Un amore così grande narra l'avventura di Vladimir, che, dopo aver perso la mamma, parte da San Pietroburgo e si reca a Verona alla ricerca del padre, che non ha mai conosciuto perché l'uomo ha abbandonato prestissimo la famiglia. Nella città veneta il ragazzo conosce Veronica, che fa la guida turistica ed è figlia di un industriale molto facoltoso. I due giovani si innamorano, ma vengono immediatamente ostacolati dalla nonna di Veronica. Per fortuna, sempre a Verona, Vladimir incontra il manager de Il Volo, che convince Ignazio, Piero e Gianluca che il ragazzo è un vero talento della lirica.