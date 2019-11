Un Amico Straordinario: Tom Hanks nel poster italiano esclusivo

News Cinema

Il film, ispirato a una storia vera, arriverà prossimamente nei cinema italiani.

Fred Rogers (nato nel 1928 e morto nel 2003) è un nome che forse dirà poco al pubblico italiano, ma per quello americano, soprattutto degli anni 60, è stato una grande celebrità.

Autore e protagonista del famoso show per ragazzi Mister Rogers' Neighborhood, programma educativo dedicato ai più giovani, Rogers è diventato una vera e propria icona del piccola schermo per più generazioni di piccoli telespettatori.

La sua emozionante storia, e in particolare il rapporto d'amicizia tra Roger e un cinico giornalista incaricato dalla celebre rivista Esquire di scrivere un articolo su di lui, sono raccontati in Un amico straordinario, il film con protagonista il due volte Premio Oscar Tom Hanks.

Del film, che molti vedono possibile protagonista dell'imminente stagione dei premi a Hollywood, vi presentiamo oggi in anteprima esclusiva il poster ufficiale in italiano.





Il film, diretto da Marielle Heller, già regista di Diario di una teenager del 2015 e di Copia originale, candidato a tre Premi Oscar 2019, vede tra i suoi altri interpreti Christine Lahti, Matthew Rhys e Chris Cooper, e uscirà negli USA il 22 novembre prossimo. Nel nostro paese, Un amico straordinario arriverà al cinema nel 2020.