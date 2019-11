Un amico straordinario: il trailer italiano del film con cui Tom Hanks va a caccia del terzo Oscar

News Cinema

La storia di un mitico conduttore di uno show per bambini della televisione americana.

La stagione dei premi sta per iniziare e mai come quest’anno la corsa è difficile da prevedere, priva di grandi favoriti. Le interpretazioni maschili di rilievo sono tante e fra queste si giocherà senz’altro le sue carte fino all’ultimo anche Tom Hanks per Un amico straordinario. Che sia per lui la volta buona per tornare a ricevere un’Oscar, il terzo, a venticinque anni dalla doppietta per Philadelphia (1994) e Forrest Gump (1995)?

In Un amico straordinario, diretto da Marielle Heller, regista del convincente Copia originale, interpreta la celebre stella della televisione americana Fred Rogers, il cui show educativo per bambini, Mister Rogers’ Neighborhood, andò in onda dal 1968 al 2001, e in particolare la sua inattesa amicizia con il giornalista Lloyd Vogel, interpretato Matthew Rhys, incaricato di scrivere un profilo su di lui.

Vi presentiamo ora il primo trailer italiano di Un amico straordinario, che uscirà nelle sale nel 2020 distribuito da Warner Bros. Italia