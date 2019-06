Un altro Halloween è sempre più probabile...

Anche se non è ancora ufficiale, appare sempre più evidente che la Blumhouse sta mettendo i pre-produzione un nuovo capitolo di Halloween. E perché non dovrebbe, visti gli straordinari ricavi del film diretto lo scorso anno da David Gordon Green? Costato soltanto 10 milioni di dollari, Halloween ne ha guadagnati più di 150 negli Stati Uniti e altri 100 circa in giro per il mondo.

Ieri proprio Jason Blum ha postato su Twitter una foto insieme a Jamie Lee Curtis che tiene in mano una action figure del suo personaggio Laurie Strode. “Stiamo discutendo delle cose.” il commento. Lapidario certo, ma al tempo stesso più che rivelatorio.

Il progetto originario di David Gordon Green e dello sceneggiatore Danny McBride era quello di girare due episodi del franchise horror back-to-back, mentre alla fine ne è stato realizzato soltanto uno. L’incognita principale era quella legata proprio al personaggio di Laurie: Michael Myers avrebbe continuato a fronteggiare la donna oppure si sarebbe scontrato con nuove (e magari più giovani) protagoniste? La foto postata da Blum insieme alla Curtis sembra indicare che Laurie/Jamie Lee tornerà anche nel prossimo Halloween, forte del successo del precedente film.

Qualche tempo fa era poi trapelata la notizia chela Blumhouse era entrata in trattative con lo sceneggiatore Scott Teems per scrivere il copione del nuovo film, dopo che un suo trattamento era stato approvato dalla compagnia. A questo punto dunque si pone un altro quesito? David Gordon green e Danny McBride saranno ancora coinvolti nel nuovo progetto? Riguardo questo e altri dettagli potrebbero arrivare notizie ufficiali molto presto…