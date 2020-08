Un affare di famiglia: in arrivo una versione in lingua inglese del premiato film di Kore-eda?

News Cinema

Lulu Wang sarebbe al lavoro su una nuova versione in inglese del film di Hirokazu Kore-eda, vincitore della Palma d'oro a Cannes nel 2018, ma la regista in parte smentisce la notizia.

Nel 2018 Un affare di famiglia, il bel film di Hirokazu Kore-eda, vinse la Palma d'oro a Cannes e proseguì la sua carriera internazionale con una candidatura all'Oscar e al Golden Globe. Ora arriva la notizia che Lulu Wang - regista dell'acclamato The Farewell - è alle prese con un remake in lingua inglese dell'originale giapponese. O forse no.

Non appena la notizia è arrivata sui media, infatti, Wang si è infuriata con The Observer, che per primo l'aveva data, dicendo che le informazioni sul progetto non erano complete. Sembra insomma che non si tratti di un remake in senso stretto. La regista ha precisato su Twitter: "le fughe di notizie sui progetti sono davvero odiose, perché mancano totalmente del contesto e di una prospettiva attinente. Se la gente vuole sapere su cosa sta lavorando un regista, non sarebbe meglio chiederlo alla persona in questione? Io sono sempre stata molto trasparente in merito alle mie passioni. P.S. Non credo nei remake. E per il momento finiamola qua".

A questo punto chissà. Di sicuro c'è soltanto che il progetto riguarda Un affare di famiglia, ma per sapere di cosa si tratti a questo punto è bene aspettare le dichiarazioni ufficiali della diretta interessata. Intanto, se non ricordate di cosa parlava l'originale, o vi interessa recuperarlo (ve lo consigliamo) vi riproponiamo il trailer.