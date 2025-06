Umbria Film Festival: la nuova edizione è in arrivo con un omaggio a Brazil

News Cinema

Dall’8 al 13 luglio le piazze e le strade del borgo umbro di Montone si trasformeranno ancora una volta in un cinema a cielo aperto, con proiezioni e incontri. Ritorno l'Umbria Film Festival.

Proseguiamo il nostro sguardo sul cinema, all'aperto con il giusto sollazzo dell'aria condizionata. Oggi vi parliamo di un appuntamento che è pronto a tornare, l'Umbria Film Festival, dall’8 al 13 luglio, nelle piazze e le strade del borgo umbro di Montone, che per l'occasione si trasformeranno ancora una volta in un cinema a cielo aperto, con proiezioni di film in anteprima, corti d’autore e grandi classici, nazionali e internazionali.

Tra gli ospiti della 29/a edizione, caratterizzata dalla nuova direzione artistica di Maria Teresa Cavina e da un rinnovato consiglio dell’omonima associazione organizzatrice, quest’anno figurano, oltre all’immancabile visionario regista Terry Gilliam, presidente onorario del Festival e cittadino onorario di Montone, anche i registi Enzo D’Alò e Laura Citarella e lo sceneggiatore Charles McKeown, ai quali saranno consegnate le “chiavi della città”. Saranno a Montone anche i registi Ameer Fakher Eldin, Matthias Glasner e Saverio Costanzo, al quale sarà consegnato il premio Excellence Award.

Maria Teresa Cavina è affiancata da Giacomo Caldarelli e Ivan Frenguelli, programmers del PostModernissimo, e dal critico cinematografico Sergio Sozzo. Il Festival si avvale inoltre del supporto consultivo di Giorgio Gosetti, giornalista, critico cinematografico e saggista, con lunga esperienza nella selezione di film per festival importanti (delegato generale delle “Giornate degli Autori” Festival di Venezia). Con la nuova direzione artistica il Festival si prepara ad accogliere, ancora una volta, un pubblico variegato e appassionato per intrattenere, emozionare, sorprendere, ispirare e connettere le persone appassionate di cinema.

“Anche quest’anno – dichiarano gli organizzatori – l’obiettivo è portare cinema e cultura cinematografica nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia. Un impegno che si accompagna alla volontà di valorizzare, in chiave sostenibile, il patrimonio culturale e ambientale del territorio. In quest’ottica è fondamentale la collaborazione continua con il Comune di Montone, con la sua comunità e con gli enti pubblici e privati del territorio”.

Il 2025 è poi un anno simbolico anche per la celebrazione dei quarant’anni dall’uscita del film-cult Brazil che sarà proiettato il 12 luglio alla presenza proprio di Terry Gilliam, regista che ha con il borgo e la manifestazione un legame profondo e duraturo, suggellato nel tempo dalla consegna delle “chiavi della città”, dalla cittadinanza onoraria e dalla nomina alla presidenza del Festival.

Un momento clou del festival è infatti la consegna delle “chiavi della città” agli ospiti di rilievo (autore, regista, attore o personalità del cinema internazionale) da parte del sindaco di Montone, una tradizione che affonda le sue radici nelle origini medievali del borgo. Il primo a ricevere la chiave è stato proprio Gilliam nel 1998. Dopo di lui tante personalità del mondo del cinema si sono avvicendate sul palco del festival per ricevere dalle mani del sindaco quest’onorificenza: Bill Nighy, Colin Firth, Peter Lord, Lone Schefrig, Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Thomas Vinterberg, Paul Haggis, Ken Loach, Mike Figgis, Alice Rohrwacher, Vittorio Storaro, Davide Ferrario e tanti altri. Quest’anno saranno consegnate ai registi Enzo D’Alò e Laura Citarella e allo sceneggiatore Charles McKeown.

Per il programma completo rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione.