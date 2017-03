Uma Thurman di nuovo con Lars Von Trier per The House That Jack Built

Nella sua breve partecipazione a Nymphomaniac, Uma Thurman aveva lasciato tutti senza fiato con la sua scena madre. Non può che farci piacere, dunque, sapere che tornerà a lavorare con Lars Von Trier anche nel suo nuovo, atteso serial killer movie The House That Jack Built.

L'attrice, riporta Variety, è appena entrata nel cast di quello che Von Trier ha preannunciato come il suo film più cupo, e apparirà al fianco di Matt Dillon, Bruno Ganz, Riley Keough, Sofie Gråbøl (già ne Il grande capo) e un'altra new entry, Siobhan Fallon Hogan, attrice americana già apparsa in Dancer in the Dark e Dogville.

Le riprese inizieranno questo mese in Svezia, a Trollhättan, dove Von Trier ha già girato sei dei suoi film, e a maggio si sposteranno a Copenhagen. E noi non vediamo l'pra di vedere il risultato.

Questa la trama ufficiale, da poco resa nota:

The House That Jack Built si svolge nell'America degli anni Settanta. Seguiamo l'estremamente intelligente Jack durante cinque incidenti e veniamo introdotti agli omicidi che definiscono lo sviluppo di Jack come serial killer. Conosciamo la storia dal punto di vista di Jack. Lui vede ogni omicidio come un'opera d'arte a se stante, anche se questa disfunzione gli causa problemi nel mondo esterno. Nonostante il fatto che l'ultimo e inevitabile intervento della polizia si avvicini sempre più (cosa che provoca e al tempo stesso mette sotto pressione Jack), contrariamente a ogni logica lui è disposto a correre rischi sempre maggiori. Strada facendo facciamo esperienza delle descrizioni di Jack del suo stato personale, dei suoi problemi e pensieri attraverso una ricorrente conversazione con lo sconosciuto Verge, un misto grottesco di sofisma e di un'autoindulgenza quasi infantile, con spiegazioni approfondite di quelle che per Jack sono strategie pericolose e difficili.