Uma Tburman di nuovo con Lars Von Trier per The House That Jack Built

Nella sua breve partecipazione a Nymphomaniac, Uma Thurman aveva lasciato tutti senza fiato con la sua scena madre. Non può che farci piacere, dunque, sapere che tornerà a lavorare con Lars Von Trier anche nel suo nuovo, atteso serial killer movie The House That Jack Built.

L'attrice, riporta Variety, è appena entrata nel cast di quello che Von Trier ha preannunciato come il suo film più cupo, e apparirà al fianco di Matt Dillon, Bruno Ganz, Riley Keough, Sofie Gråbøl (già ne Il grande capo) e un'altra new entry, Siobhan Fallon Hogan, attrice americana già apparsa in Dancer in the Dark e Dogville.

Le riprese inizieranno questo mese in Svezia, a Trollhättan, dove Von Trier ha già girato sei dei suoi film, e a maggio si sposteranno a Copenhagen. E noi non vediamo l'pra di vedere il risultato.