Ultima Notte A Soho: una clip del film di Edgar Wright in anteprima esclusiva

News Cinema

Dopo la prima mondiale Fuori Concorso al Festival di Venezia, arriva nei cinema italiani oggi, 4 novembre, Ultima Notte A Soho, il nuovo film di Edgar Wright con Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Diana Rigg e Terence Stamp. Ecco una gustosa anteprima in esclusiva per voi.

Presentato in prima mondiale, Fuori Concorso, al Festival di Venezia 2021, Ultima notte a Soho debutta nei cinema italiani il 4 novembre, con la promessa, per i suoi spettatori, di uno spettacolo avvincente, intrigante, spaventoso e pieno di bella musica.

D'altronde, è pur sempre il nuovo film, a cavallo tra musical e horror, di Edgar Wright, uno che non solo sa usare il cinema come intelligente macchina da intrattenimento, ma che con la musica, in Scott Pilgrim prima e ancor di più in Baby Driver poi, ha dimostrato di saperci fare eccome.

La storia è quella di Eloise (Thomasin McKenzie), timida ragazza dalle insospettabili capacità che dalla Cornovaglia arriva finalmente a Londra coronando un sogno: quello di studiare da stilista e di vivere nella città che, lei, ossessionata dagli anni Sessanta, dai loro abiti e dalla loro musica, ha idealizzato studiando ogni dettaglio possibile della Swingin' London.

Solo che, si sa, tra sogno e incubo il confine può essere labile: e quel confine Eloise lo esplorerà sognando (appunto) di una sorta di suo alter ego di nome Sandy (Anya Taylor-Joy), che nella Londra degli anni Sessanta sogna a sua volta di diventare una stella dei night e del canto: la nuova Cilla Black, artista di punta del British Pop di quegli anni.

Questa clip di Ultima notte a Soho che vi presentiamo in anteprima esclusiva racconta proprio del sogno di Eloise e di quello di Sandy, dando a tutti voi un'assaggio dell'eleganza formale e della perizia tecnica con cui Wright ha realizzato la sua opera.

Ultima notte a Soho: una clip in anteprima esclusiva del film