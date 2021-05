Ultima Notte a Soho: primo trailer in italiano dell'horror di Edgar Wright con Anya Taylor-Joy

News Cinema

Come annunciato ieri, quando è stato diffuso un breve teaser, ha fatto il suo debutto online il primo trailer ufficiale in italiano di Ultima Notte a Soho, atteso horror psicologico diretto da Edgar Wright che farà il suo debutto nelle sale italiane il 4 novembre con Universal Pictures.

Sceneggiato dallo stesso Wright assieme a Krysty Wilson-Cairns, Ultima Notte a Soho è stato definito dallo stesso regista un film molto diverso dai suoi precedenti, e non solo perché questa volta non c'è traccia di commedia né di ironia. Un film che trae diretta ispirazione da film dello stesso genere provenienti dagli anni Sessanta e Settanta come A Venezia... un dicembre rosso shocking di Nicolas Roeg e Repulsion di Roman Polanski.

Nel cast del film troviamo Anya Taylor-Joy, la Thomasin McKenzie di Jojo Rabbit, il Dottor Who Matt Smith, Michael Ajao, Synnøve Karlsen, Rita Tushingham e due leggende come Diana Rigg e Terence Stamp.

Questa la trama ufficiale di Ultima Notte a Soho :

Una giovane ragazza, appassionata di design di moda, finisce misteriosamente negli anni Sessanta, dove incontra il suo idolo, una sfolgorante aspirante cantante. Ma la Londra degli anni Sessanta non è quello che sembra, e il tempo sembra sbriciolarsi con cupe conseguenze.

