Ugo Tognazzi al MOMA di New York dal 5 al 30 dicembre, nella rassegna anche un ricordo di Bernardo Bertolucci

Quest'anno tocca al nostro indimenticato Ugo Tognazzi essere al centro dell'annuale retrospettiva che l'Istituto Luce Cinecittà dedica a un nostro attore o regista al Museum Of Modern Arts di New York: dal 5 al 30 dicembre "Ugo Tognazzi: Tragedies of a Ridiculous Man" presenterà 25 lungometraggi interpretati da Tognazzi, a cominciare da La tragedia di un uomo ridicolo che aprirà la rassegna e sarà anche un'occasione per commemorare la recentissima scomparsa del suo autore, Bernardo Bertolucci. Con quel film Ugo vinse il premio a Cannes per la migliore interpretazione maschile nel 1981. Oltre al film di Bertolucci, il 5 dicembre sarà anche proiettato il documentario Ritratto di mio padre di Maria Sole Tognazzi, che presenzierà all'inaugurazione.

L'iniziativa coincide con la pubblicazione del volume grafico “Ugo Tognazzi: storia, stile e segreti di un grande attore”, edito da Istituto Luce Cinecittà e Edizioni Sabinae, a cura di Mario Sesti, con illustrazioni originali di Luisa Mazzone.

Stranamente la selezione non presenta Amici miei, quando il conte Mascetti delle supercazzole almeno in Italia è una delle icone nazionali, ma per il resto si tratta di una sequenza di film notevoli, ivi compreso il particolare, surreale e agoscioso Il fischio al naso diretto dallo stesso Tognazzi. I film scelti sono, oltre ai due già citati, Il federale di Luciano Salce, Porcile di Pier Paolo Pasolini, La vita agra di Carlo Lizzani, Il vizietto di Edouard Molinaro, L'ape regina, La donna scimmia, L'udienza e La grande abbuffata di Marco Ferreri, Una questione d'onore di Luigi Zampa, Il commissario Pepe di Ettore Scola, L'immorale di Pietro Germi, I mostri e In nome del popolo italiano di Dino Risi, Il magnifico cornuto di Antonio Pietrangeli, Venga a prendere il caffè da noi di Alberto Lattuada, La califfa di Alberto Bevilacqua, La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone di Pupi Avati, Splendori e miserie di Madame Royale di Vittorio Caprioli, La proprietà non è più un furto di Elio Petri, Vogliamo i colonnelli e Romanzo popolare di Mario Monicelli e La smagliatura di Peter Fleischmann.