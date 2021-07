UFO: il trailer della docuserie di Showtime e J.J. Abrams sui dischi volanti

News Cinema

Di recente si è tornato a parlare dei dischi volanti, gli UFO, dopo le prime ammissioni del Pentagono, grazie a un'inchiesta del New York Times. Una docuserie prodotta da J.J. Abrams per Showtime ricostruisce la vicenda: ecco il trailer.

UFO: Oggetti volanti non identificati. Evoca tutta una serie di immagini e suggestioni questo acronimo, che è anche il titolo di una docuserie in quattro parti prodotta dalla Bad Robots di J.J. Abrams per Showtime, dove andrà in onda l'8 agosto e di cui vi mostriamo il trailer.

Siamo soli nell'universo (un'ipotesi che ci sembra assai improbabile) o da sempre misteriosi visitatori extragalattici ci fanno rapide visite? Di tutto questo si torna a parlare in occasione delle recenti rivelazioni sul programma segreto di tracciamento dei "dischi volanti", ad opera del Pentagono, su cui ha indagato nel 2017 il New York Times.

Nella serie sono intervistate fonti governative ufficiali, e si fa riferimento ai dati sugli avvistamenti ottenuti dal NYT. A condurre l'operazione è stato un ufficiale dell'Intelligence, Luis Elizondo. Il Pentagono non aveva mai ammesso prima l'esistenza di questo programma, chiuso ufficialmente nel 2012. Ma anche se il Pentagono non finanzia più direttamente il programma, sembra lo facciano altri investitori interessati a indagare sui numerosi episodi riportati.

Sarà vero, come si diceva in X-Files, che la verità è là fuori? Di certo è un argomento che continua ad affascinarci.