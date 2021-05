Ufficiale: la MGM è di Amazon per 8 miliardi e mezzo di dollari! Cosa significa per No Time To Die?

News Cinema

Ora l'accordo è nero su bianco: Amazon finalizzerà l'acquisto della MGM e quindi di tutte le sue produzioni, tra cui i Rocky, James Bond e La pantera rosa. No Time To Die tuttavia potrebbe non essere un'esclusiva Amazon Prime Video, perché...

È successo sul serio: la storica Metro Goldwyn Mayer, MGM per tutti gli appassionati, diventerà entro l'anno proprietà di Amazon. Il colosso di Jeff Bezos pagherà ben 8.450.000.000 dollari per rilevare tutti gli asset cinematografici della major nata nel lontanissimo 1924: poco prima di compiere un secolo di vita dunque la MGM, dopo aver trascorso gli ultimi anni in difficoltà finanziarie di vario tipo di certo non aiutate dalla pandemia, sventola bandiera bianca. Simbolicamente questo evento ha una forza simile all'inglobamento della 20th Century Fox nella Disney due anni fa. È un altro pezzo di storia del cinema che, almeno nella sua indipendenza, cessa di esistere: nominalmente anche la Fox esiste ancora, come 20th Century Studios, satellite Disney.

Amazon ha battuto facilmente gli altri possibili gruppi acquirenti, che a loro volta hanno fatto sapere di essere sotto shock per la cifra finale: tenendo presente i debiti accumulati dalla MGM negli ultimi anni, nessuno dei concorrenti avrebbe speso più di 5-6 miliardi!

Amazon compra la MGM: cosa significa per i grandi marchi come James Bond

Non che di fronte a questa notizia il destino dell'ultimo 007 con Daniel Craig, No Time To Die, appaia come l'elemento più importante, ma nella ripresa del mercato cinematografico non si possono tralasciare le domande su questo blockbuster annunciato. Sbarcherà al cinema come previsto o diventerà un'esclusiva streaming di Amazon Prime Video? Non è così semplice: per quanto riguarda James Bond, la MGM aveva le mani abbastanza legate per l'accordo con la Eon Productions di Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, detentrice dei diritti di sfruttamento cinematografico di 007 dal lontano 1962. Per trasformare No Time To Die in un Amazon Original ci sarebbe da sottoscrivere un accordo del tutto nuovo, non semplice. È legittimo sperare che per ora Amazon soprassieda e che No Time To Die arrivi in sala come previsto il 30 settembre: dopo un anno di attesa, i fan se lo meriterebbero. Leggi anche No Time to Die non si sposta in streaming, anche se ci hanno pensato sul serio: cosa l'ha impedito?