Ufficiale: Angelina Jolie ha acquistato i diritti cinematografici di "Senza sangue" di Alessandro Baricco

Se ne era parlato quasi un anno fa, lo scorso febbraio, e poi la notizia era caduta nel dimenticatoio. Ora però se ne torna a parlare con una conferma che arriva direttamente dalla pagina Facebook ufficiale di Alessandro Baricco: Angelina Jolie ha acquisito i diritti cinematografici di "Senza sangue", il romanzo firmato nel 2002 dallo scrittore torinese.

Non è chiaro, al momento, se l'americana ha intenzione di dirigere il film in prima persona o di seguirne la lavorazione come produttrice, né si conoscono i tempi dell'operazione.

Pubblicato da Rizzoli, "Senza sangue" è diviso in due parti: nella prima si racconta di una bambina, Nina, che vive col padre in una fattoria in un non meglio precisato paese dell'America Latina, e che è costretta ad assistere alla morte del padre; nella seconda la incontriamo nuovamente adulta, e di fronte a uno degli uomini responsabili qualche decennio prima.

Quello targato Angelina Jolie sarà il terzo adattamento cinematografico di un romanzo di Baricco, dopo La leggenda del pianista sull'oceano di Tornatore e Seta di François Girard.