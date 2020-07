U-571: curiosità sul sottomarino che si trova a Roma ed è visitabile

News Cinema

Nel 2000 usciva al cinema U-571, un film di guerra con l'ambientazione claustrofobica del sommergibile. Non tutti sanno che il sottomarino è stato costruito a Roma ed è visitabile.

Sulla scia dei film di guerra che raccontavano storie ambientate sotto la superficie del mare, U-571 si inserisce tra quelli ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale. Le claustrofobiche vicende dei marinai all'interno di un sommergibile hanno un certo richiamo cinematografico e quando uscì al cinema nel 2000, U-571 seguiva i precedenti Caccia a Ottobre Rosso e Crimson Tide i quali però raccontavano, rispettivamente, storie di Guerra Fredda e di post Guerra Fredda. U-571 si colloca temporalmente nel 1942 e, pur ispirandosi al periodo bellico dell'epoca, mette in scena una storia non legata a fatti realmente accaduti. Il film diretto da Jonathan Mostow inizia quando la marina USA si imbatte in un sommergibile tedesco in avaria nel mezzo dell'Oceano Atlantico. L'imbarcazione nemica trasporta Enigma, il celebre macchinario segreto per le comunicazioni in codice, gli americani decidono di mettere in atto un piano per impossessarsene. A bordo di un sommergibile, camuffato da U-Boot nazista, parte la squadra formata dal tenente Tyler (Matthew McConaughey), il capo cannoniere Klough (Harvey Keitel), il luogotenente Emmet (Jon Bon Jovi), Hirsch, Mazzola e Trigger. Il loro compito è avvicinarsi al sommergibile nazista, entrare a bordo e prendere il decriptatore prima che arrivino i veri soccorsi.

U-571: curiosità sul film con Matthew McConaughey