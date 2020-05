Tyler Rake, si pensa già a un sequel. O meglio un prequel?

News Cinema

L'action con Chris Hemsworth ha ottenuto la miglior apertura per un film originale Netflix.

Dopo aver ottenuto la miglior apertura per un film originale targato Netflix, era più che preventivabile che si cominciasse immediatamente a parlare di un sequel di Tyler Rake (titolo originale Extraction). A farlo sono però stati proprio il regista Sam Hargrave e lo sceneggiatore Joe Russo. A quanto pare la coppia starebbe addirittura pensando a un sequel e un prequel, con quest’ultimo progetto incentrato sull’amicizia tra il protagonista interpretato da Chris Hemsworth e il suo alleato Gaspar, che ha il volto di David Harbour.

Ecco a riguardo la dichiarazione di Hargrave: “Ne abbiamo discusso, e la nostra backstory vede questi due uomini che hanno trascorso molto tempo insieme, sia dentro che fuori l’esercito, nel settore privato. Sarebbero stati perfetti insieme ma hanno scelto strade diverse. Il personaggio di Harbour ha trovato una vita in Bangladesh, mentre quello di Chris ha percorso un altro sentiero.”

A quanto pare sul set non si è mai discusso di un sequel, ma quanto Netflix ha iniziato a entusiasmarsi delle riprese giornaliere l’idea ha iniziato a prendere corpo: “Non ne sei certo finché il film non esce e vedi la risposta del pubblico – ha continuato Hargraves – Sono loro a decidere. Mail più delle voltesi hanno dei sequel, non prequel. Il film ha mostrato che c’è grande alchimia tra Chris e David, quindi abbiamo pensato che potrebbe essere un’ottima idea andare indietro nel tempo e giocare con una storia del genere.”

Ricordiamo che oltre ai due attori già citati Tyler Rake è interpretato anche da Derek Luke e Golshifteh Farahani.