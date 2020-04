Tyler Rake: il film da vedere e commentare insieme lunedì 27 aprile con SimulWatch

News Cinema

Chris Hemsworth è il protagonista di questo adrenalinico e ruvidissimo action movie da pochi giorni online su Netflix. Appuntamento su SimulWatch lunedì 27 aprile alle 21.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Tyler Rake e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 27 aprile alle ore 21.

La storia di Tyler Rake è quella dell'omonimo mercenario interpretato da Chris Hemsworth, soldato eccezionale con una ferita nell'animo che non guarisce mai, incaricato di andare a Dacca per portare via un ragazzino, figlio del più potente trafficante di droga dell'India, rapito dal più potente trafficante di droga del Bangladesh. A partire da un copione di Joe Russo (quello dei Russo Brothers degli Avengers, anche produttore col fratello Anthony e lo stesso Hemsworth), l'esordiente Sam Hargrove dirige un film d'azione che non risparmia nulla in termini di violenza, e che si cimenta nell'interessante tentativo di declinare attraverso lo stile visivo ipercinetico e ultraspettacolare del cinema di oggi i temi e i personaggi del cinema d'azione americano degli anni Ottanta.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

