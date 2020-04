Tyler Rake: Chris Hemsworth, Sam Hargrave e Joe Russo parlano degli spettacolari stunt del film - Guarda il video

News Cinema

Un piccolo backstage su quello che il film d'azione più chiacchierato e spettacolare del momento, interpretato dal Thor del MarvelVerse e disponibile in streaming su Netflix.

Dal 24 aprile è disponibile in streaming su Netflix un film d'azione che non è passato inosservato agli appassionati del genere, e che è in questi giorni chiacchieratissimo online per la spettacolarità delle sue scene. Si chiama Tyler Rake, e se non l'avete ancora visto, il consiglio è quello di farlo di corsa, perché è davvero un gran goduria.

Per invogliare chi di voi ancora non l'abbia visto, e per permettere invece a chi l'ha già visto di approfondire il discorso, vi proponiamo questo video di backstage diffuso da Netflix nel quale il protagonista Chris Hemsworth, il regista Sam Hargrave (che è il signore barbuto nella foto qui sopra, e che è uno stuntman passato dietro la macchiana da presa: è stato, tra le altre cose, coordinatore degli stuntman in Captain America: Civil War e Avengers: Endgame) e Joe Russo (qui in versione sceneggiatore, e produttore assieme al fratello Anthony) parlano della realizzazione degli scatenati stunt di questo film.





Leggi la nostra recensione di Tyler Rake Leggi anche