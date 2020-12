Tyler Rake: arriva un Extraction-verse e non ci sarà solo Chris Hemsworth

News Cinema

I fratelli Russo, che hanno prodotto il film Netflix Tyler Rake, pensano a un franchise che sviluppi temi e personaggi dell'action con Chris Hemsworth targato Netflix.

Ricordate Tyler Rake, il film Netflix con protagonista Chris Hemsworth? Certo che lo ricordate, visto che ha avuto un successo strepitoso. Allora forse rammenterete anche l'idea del regista Sam Hargrave e dello sceneggiatore Joe Russo di fare un sequel e un prequel. Ebbene, oggi proprio Joe Russo, che è anche produttore e che è noto ai più come uno dei registi degli ultimi due film sugli Avengers, si è spinto oltre. Il filmmaker ha annunciato la sua intenzione di creare un vero e proprio universo, un Extraction-verse, anzi (laddove Extraction è il titolo originale di Tyler Rake). Ecco la sua dichiarazione in proposito: "Non ho ancora intenzione di rivelare cosa farò esattamente, perché penso sia più divertente sorprendere le persone, ma dirò questo: stiamo lavorando alla creazione di un universo cinematografico che ci permetta di approfondire la conoscenza di alcuni personaggi del primo film e di personaggi nuovi, e che ci consenta di analizzare i rapporti fra i personaggi in un arco temporale più ampio. Quindi, se vi interessa il personaggio di David Harbour, sappiate che potreste vederlo in un futuro film legato a Tyler Rake".

Del proposito di Russo di fare del personaggio di Gaspar il protagonista di un film, o comunque di dedicargli ampio spazio, eravamo già informati, ma qui si parla di un intero ciclo narrativo. Quanto al "noi" utilizzato da Joe Russo, è chiaro che comprende anche suo fratello Anthony, co-produttore di Tyler Rake.

Leggi anche Tyler Rake: la recensione dell'action movie Netflix con Chris Hemsworth

Della nuova saga, in cui dovrebbe tornare anche Chris Hemsworth, Joe Russo ha detto inoltre: "Stiamo cercando di trovare modi più interessanti di raccontare queste storie incrociandole. Adoriamo trovare nuove formule narrative. Possiamo andare contemporaneamente indietro e avanti nel tempo? Le cose accadute nel passato possono influenzare i film del presente? Quali sono le nuove modalità per raccontare quelle storie? Possiamo esplorare diversi punti di vista? Se ogni antagonista diventa il protagonista di un'altra storia, possiamo abbracciare il suo punto di vista? Come guardano il mondo questi personaggi? Che cosa li rende empatici? Credo che ciò che può rendere interessante l'universo di Tyler Rake sia un franchise che racconti tutte le storie, e ci piace l'idea di avere ogni volta un punto di vista differente".

Tyler Rake seguiva le gesta di un ruvido mercenario che veniva incaricato da un potente mafioso indiano rinchiuso in carcere di salvare suo figlio che era stato rapito da uno dei suoi più grandi rivali: il capo del narcotraffico del Bangladesh.