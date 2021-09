Tyler Rake 2: il teaser trailer del sequel di Extraction con Chris Hemsworth

News Cinema

Netflix ha diffuso il primo teaser trailer del sequel di Tyler Rake con Chris Hemsworth attualmente in fase di riprese.

Ricordate il finale di Tyler Rake, il film con Chris Hemsworth il cui titolo originale è Extraction? Il teaser trailer appena diffuso da Netflix mostra la sequenza finale dell'action movie in cui la missione del mercenario dal cuore buono arrivava all'epilogo. Se non avete ancora visto il film, e non volete rovinarvi la scena in questione, non avviate il player in basso. Altrimenti siete invitati a farlo per avere un assaggio del ritorno di questo eroico personaggio.

Tyler Rake 2 è attualmente in fase di riprese sempre con la regia dello stunt coordinator Sam Hargrave e la benedizione dei produttori del film Anthony e Joe Russo, registi di Avengers: Endgame che hanno conosciuto Hargrave sul set di Captain America: The Winter Soldier quando era la controfigura di Chris Evans.

Qui sotto il teaser di Tyler Rake 2 che sarà disponibile su Netflix tra alcuni mesi.