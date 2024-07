Twisters, perché manca il bacio alla fine tra Glen Powell e Daisy-Edgar Jones?

News Cinema

Nel disaster movie Twisters c'è una tensione da commedia romantica, ma al termine della storia manca un bacio che la suggelli. È stato girato, però il regista ha pensato che...

Influencer spericolato lui, meteorologa lei, in un distaster movie come Twisters: se avete visto il film di Lee Isaac Chung con Glen Powell e Daisy Edgar-Jones, vi starete probabilmente chiedendo come, con queste premesse, manchi il bacio tra i due protagonisti al termine della storia. In realtà è stato girato ma, come hanno spiegato regista e cast a Entertainment Weekly, si è scelta una strada più originale. Leggi anche Twisters: la recensione del film catastrofico con Glen Powell sequel/reboot di Twister

Niente bacio tra Glen Powell e Daisy Edgar-Jones in Twisters: ecco perché

No, nonostante l'inevitabile elemento sentimentale nella dinamica dei protagonisti di Twisters, la meteorologa interpretata da Daisy Edgar-Jones e lo spavaldo influencer Glen Powell non si baciano mai nel disaster movie di Lee Isaac Chung. C'è un motivo per cui questa scena, pur girata, non è stata inserita nel montaggio finale del sequel del film Twisters (1996): un desiderio di originalità, una voglia di andare in una direzione leggermente diversa. Il regista spiega:

Secondo me il pubblico è un po' diverso oggi, in merito a questa necessità del bacio. Avevo provato in realtà a montarlo, ed era una cosa un po' polarizzante, non perché la scena non fosse recitata bene. C'era un ciack senza bacio disponibile, che avevo girato come alternativa quel giorno, e mi son detto: "Questa mi piace di più, è un finale migliore". [...] Se finisce col bacio, fa sembrare che tutto il tragitto di Kate consistesse nell'arrivare a quello. Ma invece è meglio che finisca con lei che potrà continuare a fare quello che ha sempre fatto, sol sorriso sulla faccia.