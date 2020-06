Twister: in arrivo un reboot del film catastrofico diretto dal regista di Top Gun: Maverick

News Cinema

Twister, l'action catastrofico diventato a suo modo un classico degli anni '90, avrà presto un nuovo capitolo, o meglio un reboot. Il progetto sarà diretto con buona probabilità da Joseph Kosinski.

Gli anni ’90 sono stati anche gli anni dei film catastrofici, epoca in cui Hollywood subiva ancora il fascino, e noi con loro, dei film d’azione analogici, scontrosi e un po’ manichei. Insomma, l’onda lunga degli anni ’80 arrivò anche nel 1996, quando fu prodotto Twister, che avrà presto un reboot.

Era un action catastrofico sulla forza della natura in grado di produrre un fenomeno spaventoso e affascinante come quello dei tornado. La Universal vuole infatti riproporre quelle atmosfere con dietro la macchina da presa Joseh Kosinski, regista dell’atteso e imminente Top Gun: Maverick, a proposito di serie di qualche decennio fa. A produrre il veterano Frank Marshall, in cerca ancora di uno sceneggiatore per lavorare alla storia.

Il film originale fu un enorme successo da 500 milioni di dollari in tutto il mondo, i protagonisti erano Bill Paxton e Helen Hunt, che facevano squadra per perfezionare un sistema di allarme che attenuasse gli effetti disastrosi del passaggio dei peggiori tornado, in inglese Twister. Il compianto Michael Crichton aveva scritto la sceneggiatura in prima persona, un evento assai raro.

Kosinski sembra il nuovo regista preferito per i grandi blockbuster, visto che prima di Top Gun: Maverick ha diretto Tron: Legacy e Oblivion.