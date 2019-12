Twin Peaks Il ritorno e i Cahier du Cinéma: Il film più bello del decennio per la storia rivista francese è una serie tv

News Cinema

Una decisione che farà discutere e rilancerà il dibattito e la dialettica tra piccolo e grande schermo. Al settimo posto un film italiano: Mia madre di Nanni Moretti.

È meglio il cinema, o sono meglio le serie tv? Il grande schermo o quello (non più tanto) piccolo di casa? E soprattutto, ha ancora senso parlare di differenze tra queste due forme di audiovisivo?

Il dibattito è vibrante, e in corso da tempo, anche se di recente pareva un po' stanco. Ma ecco che arrivano i Cahier du Cinéma (la storia rivista di critica cinematografica francese che non ha certo bisogno di troppe presentazioni), che con il loro ben noto spirito radicale e provocatorio hanno appena pubblicato la loro top ten dei migliori film del decennio 2010-2019, piazzando al primo posto un film che... non è un film.

In cima alla classifica dei migliori film del decennio dei Cahier du Cinéma c'è infatti Twin Peaks - Il ritorno, ovvero la terza stagione della leggendaria serie tv figlia del genio di David Lynch, presentata al Festival di Cannes del 2017 e da subito al centro di un dibattito critico sulla sua collocazione, se nel mondo del film o in quello delle serie.

Dietro alla serie di Lynch, un film a tutti gli effetti come Holy Motors di Leos Carax, e un'altro prodotto ibrido come l'esilarante P'tit Quinquin di Bruno Dumont, anch'esso nato come miniserie per la tv.

Giù dal podio troviamo poi Lo zio Boonmee di Apichatpong Apichatpong Weerasethakul, Palma d'oro a Cannes nell'anno della presidenza di giuria di Tim Burton; Le livre d'image di Jean-Luc Godard; Vi presento Toni Erdmann di Maren Ade; e l'unico titolo italiano della top, Mia madre di Nanni Moretti.

Seguono due film controversi ma ricchissimi di fascino come Melancholia di Lars Von Trier e Under the Skin di Jonathan Glazer, e chiude Lo strano caso di Angelica, penultimo film di Manoel de Oliveira.