Twilight: volete dormire soli soletti nella casa di Bella Swan? Da oggi è possibile!

Il sogno dei fan della Twilight Saga di soggiornare nella casetta di Charlie e Bella Swan diventa realtà, altrimenti esiste la possibilità di una visita virtuale.

Anche se la casa più bella di Twilight è la dimora in vetro e in stile nordico della famiglia Cullen, il nostro cuore è sempre rimasto nella bianca villetta in legno di Charlie Swan, dove la Bella di Kristen Stewart ha fantasticato sul vampiro con il volto di Robert Pattinson. Ebbene, se siete fan accaniti della saga, da oggi potrete dormire nella magione che ha ospitato il primo bacio fra Eward e Bella e tanti altri instanti memorabili dei film tratti dai libri di Stephenie Meyer. Da quando i coniugi Amber e Dean Neufeld hanno comprato la proprietà nel 2018, si sono impegnati a ristrutturarla per benino e in molti l'hanno visitata. E adesso, tutti i suoi 2000 metri quadri potranno essere abitati per il tempo che si desidera. Basta andare sul celebre sito Airbnb e riservare (e pagare). Il costo dell'edificio, che si trova a St. Helens, nell'Oregon, si aggira intorno ai 350-450 dollari a notte (dipende dal periodo), e i signori Neufeld pretendono che ci si prenoti con 12 mesi di anticipo, viste le numerosissime richieste. C'è però un’altra possibilità di curiosare fra le stanze di casa Swan che non richiede né un grande onere economico né l'acquisto di un biglietto aereo o chilometri di autostrada. Esiste infatti un tour virtuale, tramite zoom, organizzato per sabato 26 settembre da Weird Homes Tour. Ecco un video con la storia della casa, che magari vi invoglierà a visitarla.

Anche se la Twilight Saga è ambientata nella cittadina di Forks, nello stato di Washington, le riprese sono state effettuate in Oregon, British Columbia e in Louisiana, oltre che in Brasile e nella nostra Italia (a Volterra e Montepulciano).