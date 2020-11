Twilight: senza il prezioso aiuto dei gatti… niente partita di baseball fra i Cullen

News Cinema

Cosa c'entrano i gatti con una delle scene più belle e suggestive di Twilight? Lo spiega in un'intervista Nikki Reed alias Rosalie Hale.

Sono passati ben 12 anni dall'uscita in sala di Twilight, capostipite della saga cinematografica tratta dai romanzi di Stephenie Meyer, ma certi film e soprattutto certe scene resteranno per sempre impresse nella memoria dei fan della serie. Fra queste, la partita di baseball con i Cullen e Bella sotto un cielo cupo attraversato dai fulmini e con i Muse che in sottofondo cantano e suonano "Supermassive Black Hole".

Ora, se volete davvero prendere la patente di esperti della Twilight Saga, non potete non sapere come gli attori che interpretavano i Cullen si sono preparati. A raccontarcelo è Nikki Reed alias Rosalie Hale alias la moglie di Emmett Cullen. L'attrice, che ha recitato anche negli altri quattro film della saga, ha spiegato che ad aiutare gli attori sono stati… i gatti. Ebbene sì, i piccoli amici a quattro zampe che tanto amiamo e di cui postiamo compulsivamente foto sui social hanno dato un'utile lezione ai vampiri. "Abbiamo fatto un corso di movimenti felini" - ha detto la Reed - "in modo da poter muovere i nostri corpi come fanno i gatti. Ogni regista ci dava indicazioni diverse su come stare e come muoverci, ma questo è stato il modo di Catherine, e si è rivelato davvero cool e interessante".

Non sappiamo se Catherine Hardwicke, regista del primo film, della serie abbia portato gli attori in un gattile per fare un po’ di ricerca sul campo e se abbia mostrato a Robert Pattinson & Co. dei video, però ci piace l'idea che siano stati degli animali a insegnare qualcosa agli uomini. E, a riguardare la scena di Twilight, in effetti non si può non notare qualcosa di felino.

