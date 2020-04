Twilight: quando Kristen Stewart e Robert Pattinson vennero a Roma per il primo film della saga - Guarda i video

News Cinema

Era l'autunno del 2008. La Twilight-mania era già dilagata, ma ancora non si conoscevano le dimensioni che avrebbe assunto il fenomeno. E i due giovani protagonisti del film vennero in Italia per presentare il loro film.

Era l'autunno del 2008. La Festa del Cinema di Roma, nata appena due anni prima, aveva appena cambiato nome, diventando Festival Internazionale del Film di Roma (tornerà a essere una festa, almeno di nome, nel 2015, con l'arrivo alla direzione artistica di Antonio Monda). Uno degli eventi di punta della manifestazione era la proiezione di alcune sequenze in anteprima (e non dell'intero film, che avrebbe debuttato nei cinema poche settimane dopo) di Twilight, il film di Catherine Hardwicke che portava al cinema il primo romanzo della saga letteraria di Stephanie Meyer.

Quella di Twilight era già una mania internazionale, ma ancora non se ne intuiva la completa e intera entità della portata, che si sarebbe dispiegata nel mondo attraverso altri quattro film, e che soprattutto avrebbe reso i suoi due giovani e semi-sconosciuti protagonisti, Kristen Stewart nel ruolo di Bella e Robert Pattinson in quelli di Edward, delle semi-divinità agli occhi di milioni di giovani ossessionatissimi fan in tutto il mondo (e dire che, quando venne presentata la prima foto ufficiale del film, nell'estate di quello stesso anno, la scelta di Pattinson - che era ancora meno noto di lei - fu contestatissima da parte degli adepti dei libri della Meyer).

Fatto sta che, arrivati a Roma per presentare il film, Kristen Stewart e Robert Pattinson non erano ancora stati investiti del tutto dal treno in corsa di quella celebrità, e apparivano comunque un po' spaesati di fronte al clamore che si andava formando attorno a loro.

Sono passati dodici anni, Twilight oramai è un capitolo più che archiaviato per i due attori, che hanno preso ognuno la sua strada con uguale successo, e forse anche per tantissimi fan di allora. E però, per chi ancora guarda sospirando alle vicende di Bella e Edward, o per chi vuole fare un po' di "come eravamo" (o "come erano") assieme a noi, andiamo a rivedere come Kristen Stewart e Robert Pattinson si erano presentati alla stampa e al pubblico italiani.

Twilight: video-intervista a Kristen Stewart e Robert Pattinson

Twilight: Intervista a Kristen Stewart e Robert Pattinson

Kristen Stewart e Robert Pattinson sul red carpet dell'anteprima di Twilight

Twilight: I due protagonisti del film sul red carpet al Festival di Roma

Twilight: la conferenza stampa del film

Twilight: La conferenza stampa a Roma con Robert Pattinson e Kristen Stewart

Twilight: il trailer del film