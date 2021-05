Twilight: Peter Facinelli pagò 29,99 dollari per il ruolo di Carlisle Cullen...

News Cinema

L'attore Peter Facinelli si è divertito a raccontare la vera storia di come ottenne la parte di Carlisle Cullen in Twilight, che gli costò la modica cifra di 29,99 dollari.

Uno dei personaggi della Twilight Saga che abbiamo amato di più è Carlisle Cullen, il patriarca dall'aria gentile e dal viso aperto della famiglia Cullen. Ora, forse non tutti sanno che Peter Facinelli, l'attore che lo ha interpretato, non è stato la prima scelta della regista di Twilight Catherine Hardwicke.

Come ha raccontato Peter Facinelli durante un episodio del podcast On the List With Brett Gursky, nemmeno lui era così convinto prima di presentarsi al provino, ma una lettura tutta in una notte del primo romanzo della serie gli fece cambiare idea. Purtroppo il provino non andò come sperato: "Scoprii" - ha spiegato l’attore - "che avevano offerto il ruolo a qualcun altro e ci restai malissimo. Pensavo: ero certo che avrei ottenuto la parte. Invece presero un attore che aveva 10 anni più di me perché erano sicuri che, se avessero scelto uno giovane come me, il film sarebbe sembrato un po’ strano, anche se nel libro il mio personaggio ha 23 anni".

All'epoca di Twilight Peter Facinelli aveva 35 anni, quindi poteva essere perfetto. In ogni modo, ad aiutarlo a conquistare il ruolo di Carlisle fu… un oggetto prodigioso: "Ero a un provino e vidi questo libro intitolato 50 Years of Vampire-Making In Hollywood. Dovetti rintracciarlo perché era fuori catalogo. Alla fine mandai il libro a Catherine scrivendo: mi dispiace che non abbia funzionato. Spero che potremo lavorare insieme in un'altra occasione. Mi auguro che che questo libro ti sia d'aiuto per fare un grande film di vampiri. Non sapevo che l'altro attore era stato scartato. Lo stesso giorno in cui venne scartato, Catherine ricevette il mio libro. (...) I produttori dissero a Catherine: chi vorresti a questo punto? E lei: non lo so, che ne dite di Peter Facinelli? Per questo adesso scherzo sempre con Catherine dicendole che ho comprato il ruolo per 29.99 dollari".

Forse Peter Facinelli avrebbe comunque ottenuto la parte di Carlisle Cullen anche senza un prodigioso dono, ma un pensiero gentile è sempre un pensiero gentile e, a 13 anni da Twilight, l'attore è ancora orgoglioso di aver recitato in tutti e cinque i film della serie tratta dai romanzi di Stephenie Meyer.