Twilight: perché Emmett Cullen porta in giro un sacchetto di uova sode? Risponde Catherine Hardwicke

La regista Catherine Hardwicke offre finalmente una risposta alla domanda dei fan sul perché in Twilight il vampiro Emmett Cullen, interpretato da Kellan Lutz, porti in giro un sacchetto pieno di uova sode.

Ci sono curiosità che i fan hanno a volte sui film, particolari di cui ci sfugge il senso, e che a distanza di anni possono avere risposta: è successo proprio con una scena di Twilight interpretata da Kellan Lutz nel ruolo del vampiro Emmett Cullen, fratello di Edward. La vedete in un post su Instagram dello stesso Lutz, in cui l'attore chiede quante uova ci sono nel sacchetto che tiene in mano e immagina la risposta dei fan "non ci interessa, vogliamo sapere perché!".

E in effetti perché un vampiro dovrebbe portarsi dietro una busta di plastica piena di uova sode? Una teoria era che Emmett stesse imitando quella che da vampiro immaginasse una dieta umana per tenersi in forma e dunque spacciarsi per quello che non era, ma la risposta l'ha data finalmente, 13 anni dopo l'uscita del film (come passa il tempo eh?) la regista Catherine Hardwicke:

Un giorno ho visto Kellan con una busta che conteneva una decina di uova sode. E ho chiesto: 'ma che roba è? Non mangerai mica dieci uova sode, no?' Non avevo mai visto nessuno che portasse una busta di plastica con tutte quelle uove e le mangiasse durante la giornata. Sono scoppiata a ridere e ho detto: 'ok, Emmett deve avere quelle uova, devi averle in quella scena', perché era una cosa davvero bizzarra.

In effetti, le uova in questione facevano parte della "dieta" di Kellan Lutz, studiata con un allenatore, per ottenere il fisico richiesto dalla parte. Non tentatela a casa senza supervisione, pensando di ottenere gli stessi risultati. Insomma, le uova non avevano niente a che vedere con il ruolo, si trattava solo di uno scherzo interno alla troupe, che dà l'idea di quanti piccoli e divertenti dettagli siano nati quasi per caso, dal clima giocoso che si respirava sul set.