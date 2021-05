Twilight of the Dead di George A. Romero si farà e c'è anche un italiano a scriverlo!

News Cinema

Al lavoro sulla sceneggiatura di Twilight of the Dead, che avrebbe dovuto essere il nuovo film di zombi di George A. Romero, ci sono tre sceneggiatori, uno dei quali è Paolo Zelati, per cui Romero aveva scritto il trattamento.

Ci fa molto piacere dare questa notizia, delle cui origini siamo a conoscenza da un po', vista l'amicizia che lega la sottoscritta e Comingsoon a Paolo Zelati, che è uno degli artefici dell'operazione: prima della morte di George A. Romero, nel 2017, Zelati, critico cinematografico e grande conoscitore del new horror americano, ai cui esponenti era legato da rapporti di amicizia, gli propose un'idea per un nuovo capitolo della sua saga zombi: Twilight of the Dead. Romero si dimostrò subito entusiasta, al punto da scrivere anche un trattamento iniziale per Zelati.

Ora sappiamo che la vedova dell'amatissimo maestro, Suzanne, che si occupa dell'eredità del marito, vuole portarlo sullo schermo e ha affidato a Zelati, Joe Knetter e Robert L. Lucas il compito di scrivere la sceneggiatura: La storiaù- è ambientata in un mondo in cui la vita è quasi scomparsa, ma può esserci ancora speranza per l'umanità. Suzanne Romero ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Avevamo un trattamento solido e l'inizio della sceneggiatura. Posso affermare al cento per cento che George sarebbe incredibilmente felice di vederlo continuare. Voleva che questa fosse la sua ultima impronta sul genere zombi".

Al momento a quanto pare la sceneggiatura è terminata o a buon punto, visto che si stanno organizzando degli incontri con possibili registi. Twilight of the Dead non terra conto dei due ultimi film (Le cronache dei morti viventi e Survival of the Dead), ma sarà piuttosto un seguito diretto de La terra dei morti viventi, perché, come ha detto Zelati, "non è un segreto che quei film non erano il modo in cui lui immaginava terminasse la serie, e George lo sapeva molto bene. Twilight of the Dead è il suo addio al genere che ha creato e voleva farlo con un film importante".

Al di là del piacere che ci fa vedere finalmente questo progetto, tragicamente interrotto dalla morte di Romero, arrivare a compimento, siamo felici di sapere che l'eredità che il maestro di Pittsburgh ci ha lasciato continua a darci sorprese, dopo il ritrovamento di The Amusement Park.