Twilight fu un incubo per Anna Kendrick

Sul set del primo film di Twilight Anna Kendrick è stata così infelice che aveva voglia di ammazzare qualcuno, ha raccontato scherzando (ma non troppo).

A volte scherzando diciamo di qualcosa "un sogno per alcuni, un incubo per altri". Ora, l'adorata saga di Twilight avrà reso felici milioni di spettatrici, ma di sicuro non Anna Kendrick, che vi interpretava Jessica Stanley. Prima che iniziate a darle dell'ingrata, diciamo subito che non tutti i set sono felici, sereni e rilassati, ma può anche succedere che ci si trovi in circostanze che impediscono agli attori di godersi a pieno l'esperienza.

In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, la cantante e attrice, che all'epoca del primo Twilight era appena al suo terzo film e aveva 23 anni, ha paragonato l'esperienza sul set, scherzando (ma neanche troppo) a un sequestro di persona.

"Il primo film lo abbiamo girato a Portland, nell'Oregon, e ricordo solo di aver avuto molto freddo e di essere stata molto triste. Mi ricordo le mie Converse inzuppate dall'acqua e di aver pensato "questo è un gruppo di persone davvero fantastico e sono sicura che in un altro momento saremmo amici, ma voglio uccidere tutti". Al tempo stesso però è un'esperienza che ci ha legato, come se fossimo passati attraverso un evento traumatico. Immaginate delle persone prese in ostaggio e sopravvissute: è una cosa che ti lega per la vita".

Chissà quanti altri gustosi (per noi) dietro le quinte ci potrebbe raccontare Anna Kendrick.

