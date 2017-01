Tutti vogliono uccidere Bruce Willis in un brillante video montaggio

Nel 2013 il videomaker francese Pierre-Alexandre Chauvat (classe 1987) si è messo davanti alla sua postazione di montaggio e ha raccolto una serie di scene tratte dai film di Bruce Willis assemblandole con altre di altri film. L'intento era quello di mostrare l'attore in fuga perché tutti gli stanno dando la caccia per ucciderlo. Chauvat si è rimesso all'opera e ha sfornato nei giorni scorsi un sequel rifacendo esattamente la stessa cosa con altri film. Un intelligente divertissement di un ragazzo che conosce e ama il cinema action, che sa usare bene il montaggio e ha tempo libero.

Qui sotto il video Everybody Wants To Kill Bruce 2 e più in basso quello del 2013.